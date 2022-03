Omnisport

Boxe : Fury pourrait «détruire la carrière» de Ngannou !

Publié le 31 mars 2022 à 16h35 par A.C.

Ancien Champion de l’UFC, Georges Saint-Pierre a livré son avis concernant un combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury.

Pour le moment, Tyson Fury doit se concentrer sur sa défense de titre face à Dillian Whyte, mais un énorme défi lui tourne autour. Voilà plusieurs mois déjà qu’un combat face à Francis Ngannou est évoqué et ne comptez pas sur le Champion du monde UFC pour l’oublier. Après sa victoire sur Cyril Gane, le Camerounais a une nouvelle fois abordé ce sujet, au micro de RMC Sport . « Ce que je peux répondre, c’est que tout est possible. Ce qui doit arriver arrivera mais selon mes termes et mes conditions, et je serai en paix avec ce qui peut arriver » a déclaré Ngannou, qui ne semble toutefois pas avoir une énorme cote ! Plusieurs grands noms de la boxe dont Tony Yoka ont en effet émis des gros doutes concernant ses chances face à Fury.

« J’ai peur que s’il accepte un combat de boxe face à Tyson Fury, ça ne l’aide pas »