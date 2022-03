Omnisport

Boxe : Raphaël Tronché s’attaque à nouveau à Tony Yoka !

Publié le 31 mars 2022 à 10h35 par A.C.

Ancien champion de France des poids lourds, Raphaël Tronché a lancé un nouveau message à Tony Yoka.

C’est une rivalité qui dure depuis plusieurs années. Boudé par les grands noms étrangers, Tony Yoka aurait pu relever le défi lancé par Raphaël Tronché et organiser un combat 100% français. Un accord semblait possible, mais finalement Yoka a mis un terme aux débats lors d’un récent entretien accordé à Booska-P . « Je ne parle pas de lui. Qu’a-t-il fait ? Il a boxé un mec, un Argentin qui était classé, je crois, 320e mondial et au premier round il se fait sonner (rires) » a expliqué le boxeur de 29 ans. « Au premier round, le con, il se fait sonner. Il est nul. C’est comme si tu me dis qu’il y a l’équipe du FC Chamonix qui dit au PSG : “on va vous battre” ». Forcément, il n’a pas fallu attendre longtemps la réponse de Tronché...

« Tony Yoka, une perte nette pour Canal + »