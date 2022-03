Omnisport

Boxe : La grosse annonce de Tony Yoka pour son prochain combat !

Publié le 9 mars 2022 à 17h35 par T.M.

Alors que Tony Yoka affrontera Martin Bakole le 14 mai prochain, le Français a quelques comptes à régler avec son futur adversaire.

Pour poursuivre sa Conquête, Tony Yoka va affronter Martin Bakole. Toutefois, ce n’était pas forcément ce qu’avait prévu le Français. En effet, le champion olympique de Rio avait signé pour affronter Filip Hrgovic, un combat qui aurait pu lui permettre d’être le challenger du vainqueur entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk. Toutefois, Yoka s’était auparavant engagé avec Bakole, qui a réclamé son combat.

« Je vais le prendre un peu plus personnellement »