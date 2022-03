Omnisport

Boxe : On en sait plus sur la revanche entre Joshua et Usyk !

Publié le 30 mars 2022 à 16h35 par A.C.

On en sait plus sur la revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk, qui après avoir été en danger pourrait finalement avoir lieu cet été en Arabie Saoudite.

On a longtemps cru ne jamais voir ce combat. Il faut dire que le conflit en Ukraine est un cas de force majeure, qui a poussé Oleksandr Usyk à tout quitter, pour aller défendre son pays natal contre l’invasion russe. Finalement, alors que son compatriote Vasil Lomachenko a décidé de rester sur le front pour le moment, Usyk a tout récemment quitté les forces de défense ukrainiennes pour reprendre son camp d’entrainement en vue de sa revanche face à Anthony Joshua. Ce combat devrait donc avoir lieu au courant de l’été à en croire les dernières indiscrétions et si le stade de Wembley a initialement été évoqué, c’est dans un pays du Moyen Orient que tout devrait se passer.

Joshua-Usyk en Arabie Saoudite, fin juin ?