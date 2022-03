Boxe : Gifle, Oscars… Anthony Joshua lâche un conseil surréaliste à Will Smith !

Omnisport

Au cœur de la polémique après avoir giflé Chris Rock ce dimanche lors de la cérémonie des Oscars 2022, Will Smith a reçu un conseil improbable de la part d’Anthony Joshua.

L’image a fait le tour du monde. Alors qu’il a obtenu le prix du meilleur acteur aux Oscars dans la nuit de dimanche à lundi pour son rôle dans La Méthode Williams , Will Smith a davantage fait parler de lui pour la claque administrée à Chris Rock après une blague de ce dernier en direction de sa femme Jada Pinkett. Une scène largement relayée et commentée sur les réseaux sociaux, y compris par certaines figures importantes du monde du sport, à l’instar d’Anthony Joshua.

Alors que les deux hommes se sont déjà rencontrés en marge des Jeux olympiques de Londres en 2012, Anthony Joshua a interpellé Will Smith sur son compte Instagram afin de lui donner un conseil. « Fier de toi mon frère mais la prochaine fois, ferme ton poing », a lâché le boxeur britannique. De son côté, Will Smith a présenté publiquement ses excuses à Chris Rock après cette gifle désormais célèbre. Le conseil d’Anthony Joshua ne devrait donc pas être utile.





Anthony Joshua with a message for Will Smith on Instagram… pic.twitter.com/b6CGjXwtTu