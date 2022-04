Omnisport

Boxe : Anthony Joshua boycotte le combat de Tyson Fury !

Publié le 23 avril 2022 à 15h35 par Axel Cornic

Anthony Joshua ne devrait pas être à Wembley ce samedi soir, alors que Tyson Fury l’avait invité à assister à son combat face à Dillian Whyte.

De l’autre côté de la Manche, on trépigne d’impatience. Dans un Wembley plein et chauffé à bloc, Tyson Fury va défendre ce samedi son titre de Champion du monde WBC face à son compatriote Dillian Whyte. Cet évènement attire énormément l’attention puisque ça pourrait bien être le dernier combat du Gipsy King , qui à 33 ans et après avoir gagné toutes les ceintures de la catégorie poids lourds, semble prêt à raccrocher les gants. Que ce soit au sein du clan Fury ou encore chez la plupart des observateurs, on estime toutefois que cette annonce ne serait qu’un coup de communication pour faire monter l’intérêt autour de l’affiche face à Whyte.

Joshua préfère Dubaï à Wembley