Boxe : Ngannou et Fury annoncent du lourd pour 2023 !

Publié le 25 avril 2022 à 10h35 par Axel Cornic

Francis Ngannou et Tyson Fury semblent prêts à s’affronter, après que le boxeur ait annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière.

Si la boxe pourrait être finie pour Tyson Fury, ne pensez pas qu’il disparaitra dans l’anonymat ! Le Gipsy King semble bien décidé à surfer sur la vague médiatique et certains le vouent déjà prendre un rôle dans le « sport-entertainment » avec la WWE, où encore rejoindre une chaîne de télévision britannique ou américaine. Son grand projet semble toutefois être un combat face à la star de l’UFC Francis Ngannou, comme il l’a laissé entendre après sa victoire sur Dillian Whyte. « Je suis ouvert à l’idée de faire des exhibitions. Si je me bats contre Ngannou, nous pourrions le faire à Las Vegas dans une cage ou sur un ring, avec ou sans gants, comme il le souhaite » a expliqué le boxeur de 33 ans, au média Behind The Gloves . « Ce ne sera pas pour ma ceinture car il ne peut pas devenir champion poids lourd et je ne peux pas devenir champion UFC. Faisons un combat d’exhibition et divertissons le monde ».

« Fury contre Ngannou en Afrique. The Rumble in the Jungle 2 ! »