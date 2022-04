Omnisport

Boxe : Tyson Fury n’a pas oublié Francis Ngannou !

Publié le 24 avril 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Après sa victoire face à Dillian Whyte ce samedi soir, Tyson Fury a une nouvelle fois parlé d’un possible combat face à Francis Ngannou.

Si lui comme son staff l’ont annoncé, il est encore trop tôt pour dire si Tyson Fury va véritablement mettre un terme à sa carrière. On peut tout de même reconnaitre que s’il le fait, le boxeur britannique ne devrait pas tomber dans l’anonymat. Entre le monde médiatique et la WWE, d’innombrables projets se proposent au Gipsy King , qui semble pourtant avoir une idée fixe : affronter Francis Ngannou. Les deux hommes se sont souvent défiés par médias interposés et récemment, le Champion du monde UFC a relancé les débats. « Il y aura un combat contre Tyson Fury, c’est désormais sûr » a expliqué Ngannou, dans des propos rapportés par Booska-P . « Que ce soit à l’avant d’un bateau ou sur un toit, ce combat aura lieu dans tous les cas. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne viendra pas en MMA, il se ferait tuer ».

« Si je me bats contre Ngannou, nous pourrions le faire à Las Vegas dans une cage ou sur un ring, avec ou sans gants, comme il le souhaite »