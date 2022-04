Omnisport

Boxe : Usyk, Joshua... L’énorme sortie du clan Fury !

Publié le 29 avril 2022 à 10h35 par Axel Cornic

Frank Warren s’est exprimé au sujet de la décision de Tyson Fury de mettre un terme à sa carrière à 33 ans, après avoir défendu son titre de Champion du monde WBC face à Dillian Whyte.

C’est la fin. Après avoir raflé tous les titres de la catégorie poids lourds au cours de sa carrière, Tyson Fury a décidé de raccrocher les gants. Certains observateurs ont assuré ces derniers jours que ce ne sera que passager, mais le principal intéressé l’a une nouvelle fois répété : aucune chance de le revoir monter sur un ring. « Je voulais partir au sommet, sur un grand coup. Près de 100 000 personnes à Wembley, une victoire par KO : on n'oubliera pas le Gypsy King de sitôt, et aucune somme de biens matériels ni d'argent ne me fera sortir de ma retraite car je suis heureux » a déclaré Fury. « C'est la vérité, la vérité d'Évangile, rien que la vérité, j'en ai fini. Je suis heureux et en bonne santé, j'ai encore ma tête, je peux parler, j'ai une belle femme et six enfants. J'ai je ne sais combien de ceintures et beaucoup d'argent. J'ai le succès, la célébrité, la gloire. Que pourrais-je avoir de plus ? ». Pourtant, la réunification des titres n’était qu’à un pas, avec la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua programmée pour le mois de juillet.

« Tyson est avec sa famille en ce moment, il ne pense pas à la boxe, mais... »