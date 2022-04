Omnisport

Boxe : Tyson Fury persiste et signe pour son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Après avoir annoncé sa retraite suite à son dernier combat, Tyson Fury a expliqué qu’il ne reviendrait pas sur sa décision.

33 combats, 32 victoires, dont 23 par KO, et un nul. Tel est donc le bilan de Tyson Fury. Il y a quelques jours, le Gypsy King a donc ajouté une nouvelle victoire à son palmarès, s’imposant face à Dillian Whyte. Un succès qui sera le dernier de la carrière du champion du monde WBC. En effet, en marge de ce combat, Tyson Fury avait expliqué qu’il prenait ensuite sa carrière. Et quelques jours après cette annonce fracassante, le boxeur de 33 ans n’a pas changé d’avis.

« Aucune somme de biens matériels ni d'argent ne me fera sortir de ma retraite »