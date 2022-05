Omnisport

Boxe : Tony Yoka prévient Deontay Wilder et Anthony Joshua !

Publié le 14 mai 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Alors que Tony Yoka a de grandes ambitions pour sa carrière, le Français a envoyé un message fort à propos de Deontay Wilder et Anthony Joshua.

Ce samedi, c’est Martin Bakole qui se dresse sur la route de Tony Yoka. Pour espérer voir plus haut et intégrer le top 10 des poids lourds, le Français va devoir se débarrasser de son adversaire, qui s’annonce coriace. Mais Yoka entend être au rendez-vous lui qui a de grandes ambitions, rêvant notamment d’être champion du monde. Pour cela, il faudra alors battre les meilleurs de sa catégorie que sont Anthony Joshua ou encore Deontay Wilder. Et à ce sujet, Tony Yoka a confiance en lui.

« Les deux, je les bats »