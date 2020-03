Omnisport

Boxe : Tony Yoka entretient le mystère sur son prochain adversaire

Publié le 4 mars 2020 à 9h35 par A.C.

Tony Yoka n’a toujours pas souhaité dévoiler l’identité de celui qu’il affrontera le 14 mars prochain au Madison Square Garden.

Après le Zénith de Paris ou encore la Seine musicale, Tony Yoka va découvrir une des plus grandes salles au monde et un véritable temple du sport. Le Français va en effet combattre dans une dizaine de jours au Madison Square Garden de New York ! C’est sa première véritable scène internationale, où le monde entier pourrait bien découvrir une nouvelle star de la catégorie poids lourds. Le problème, c’est que l’on ne sait toujours pas contre qui il va combattre...

« Sachez que je connais mon adversaire depuis plusieurs semaines, mais... »

Ne comptez d’ailleurs pas sur Tony Yoka pour vous dévoiler l’identité de son prochain adversaire. « Pour ceux qui me posent et reposent la question sur l’adversaire, sachez que je le connais depuis plusieurs semaines, mais c’est à Top Rank (sa compagnie de promotion ndlr) de l’annoncer pas à moi donc désolé je ne peux pas vous en dire plus » a écrit le champion olympique 2016, via son compte Twitter. Pour rappel, le Français a récemment signé un contrat avec Bob Arum, qui n’est autre que l’un des plus grands promoteurs de boxe au monde, si ce n’est le meilleur.