Boxe : Ngannou annonce un combat contre Fury !

Publié le 1 avril 2022 à 18h35 par A.C.

Francis Ngannou a une nouvelle fois évoqué un combat face à Tyson Fury, assurant qu’il aura lieu avant la fin de sa carrière.

C’est un choc de titans. D’un côté celui qui est considéré comme l’homme le plus dangereux au monde avec Francis Ngannou, Champion du monde poids lourds et star de l’UFC. De l’autre, peut-être le meilleur boxeur de sa génération avec Tyson Fury, détenteur de la ceinture de Champion du monde WBC. N’importe qui aimerait voir un tel affrontement, mais nombreux sont ceux qui ne croient pas du tout en les chances de Ngannou. C’est le cas de Tony Yoka et plus récemment Georges St-Pierre, qui ne donne pas cher de la peau du Camerounais sur un ring. « J’ai peur que s’il accepte un combat de boxe face à Tyson Fury, ça ne l’aide pas. Certes, il va se faire beaucoup d’argent, mais c’est un spécialiste des arts martiaux mixtes. Tyson Fury a boxé toute sa vie » a expliqué l’ancien combattant canadien. « J'ai simplement peur que, s’il met un pied dans le ring, il reçoive le coup fatal. Ça pourrait détruire sa carrière ».

« Il y aura un combat contre Tyson Fury, c’est désormais sûr »