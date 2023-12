Boxe : Le clan Tony Yoka prend position pour son avenir

Thibault Morlain

Après son titre de champion olympique à Rio, Tony Yoka avait très bien commencé sa carrière en tant que boxeur professionnel. Mais voilà que ça va désormais mal pour le poids lourds français. En effet, alors qu’il restait sur deux défaites, Yoka vient d’ajouter un 3ème revers consécutif après avoir perdu ce samedi contre Riyad Merhy. Est-ce alors déjà la fin de la carrière du boxeur de 31 ans ? L’un de ses amis a évoqué le sujet.

Au milieu des Tyson Fury, Deontay Wilder, Oleksandr Usyk ou encore Anthony Joshua, la France fondait de grands espoirs sur Tony Yoka pour briller dans le noble art, la boxe, au sein de la catégorie des poids lourds. Ayant remporté la médaille d’or aux JO de Rio en 2016, le Français était très attendu chez les professionnels. Mais voilà que toute la hype est en train de retomber. En effet, Tony Yoka vient d’enchainer une 3ème défaite. Ce samedi, il a perdu contre Riyad Merhy au terme d’un combat loin d’être abouti. Et suite à ce nouvel échec, des questions se sont posées sur l’avenir du boxeur français.

« Arrêter, ce serait vraiment très dommage »

Ami et proche de Tony Yoka, Souleymane Cissokho a réagi à la dernière défaite du Français au micro de RMC . Interrogé sur l’avenir du poids lourd et une possible fin de carrière, il a répondu : « Quel avenir pour Tony Yoka ? Aujourd’hui il y a un gros travail mental à faire, mais Tony a toutes les capacités pour être parmi les meilleurs poids lourds. Honnêtement je pense que sur ses trois défaites, les adversaires de Tony n’ont pas été meilleurs que lui. Tony s’est battu lui-même. Tony reste un excellent boxeur, mais aujourd’hui il boxe face à l’ombre de lui-même, c’est le souci. Après, arrêter, non. Tony est encore jeune (31 ans), les poids lourds sont une catégorie à maturité tardive. Il va se remettre en question, il va travailler, peut-être qu’il va encore changer de staff, je ne sais pas. Mais Tony, il vit pour la boxe. Arrêter, ce serait vraiment très dommage ».

« Se relever après une troisième défaite, ça va être très, très, très dur »