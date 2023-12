MMA ? Boxe ? Francis Ngannou est prêt à combattre Anthony Joshua, peu importe la discipline

Florian Barré

Depuis qu’il a quitté l’UFC en janvier dernier, Francis Ngannou semble avoir envie de tester tous les meilleurs poids lourds de la planète, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise. Récemment The Predator a demandé à Jon Jones de venir dans les cages du PFL une fois son combat contre Stipe Miocic effectué. Il a également évoqué, en boxe anglaise, une revanche contre Tyson Fury et a ciblé, en attendant, deux autres stars de la discipline : Deontay Wilder et… Anthony Joshua.

Le 28 octobre dernier, Francis Ngannou a effectué ses débuts tant attendus en boxe anglaise. Pour l’occasion, le Camerounais a tenu tête à Tyson Fury avant de s’incliner à la décision. Une performance qui a surpris plus d’un observateur et qui permet au Predator de justifier certaines de ses envies. En effet, Ngannou aimerait maintenant s’attaquer à Deontay Wilder et Anthony Joshua. C’est d’ailleurs vers le dernier cité que le regard de l’ancien champion UFC se porte intensément.

« Dans le ring, dans l’octogone. Peu importe. »

Anthony Joshua a affirmé il y a peu que combattre Francis Ngannou serait synonyme d’une « victoire facile ». Un message auquel le Camerounais a répondu récemment sur le podcast du Club Shay Shay : « Tyson a aussi dit ça. Et il est meilleur qu’Anthony Joshua. Pourquoi devrais-je faire attention à ce qu’il dit ? Je suis dans ce milieu depuis tellement longtemps. J’en ai tellement entendu. Les gens parlent. Mais il y a une différence entre vouloir faire quelque chose et être capable de le faire. On peut faire tout ce qu’il veut. Dans le ring, dans l’octogone. Peu importe. »

Joshua en anglaise et Wilder en MMA pour Ngannou ?