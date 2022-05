Omnisport

Boxe : La révélation du clan Tony Yoka après sa défaite !

Publié le 17 mai 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Selon Souleymane Cissokho, Tony Yoka n'était pas à 100% face à Martin Bakole. Le boxeur s'était fracturé le nez durant con comp d'entraînement.

Coup d'arrêt pour Tony Yoka. Le Français a été battu, aux points, par le Congolais Martin Bakole samedi dernier à Paris. Sa première défaite chez les professionnels. Surclassé, il avait reconnu la supériorité de son adversaire. « Je ne me trouve pas d’excuses et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. La chute n’est pas un échec… l’échec, c’est de rester là où on est tombé » a confié Yoka après la rencontre. Mais selon son ami Souleymane Cissokho, le boxeur a été diminué par une fracture du nez.

« Ce qu’on ne sait pas, c’est que Tony s’est fracturé le nez durant son camp d’entraînement »