Boxe : Fury révèle avoir battu Wilder... pour venger Mike Tyson !

Publié le 13 juin 2020 à 22h35 par A.C.

Tyson Fury assure qu’une sortie de Deontay Wilder au sujet de Mike Tyson l’aurait particulièrement motivé, lors de son retour.

Le come-back de Tyson Fury force l’admiration. Après sa victoire éclatante en 2015, où il a mis fin à règne de neuf ans de Wladimir Klitschko, tout le monde pensait avoir trouvé le nouveau roi de la catégorie poids-lourds. Pourtant, Fury a été dévoré par ses démons et a disparu pour près de trois ans. Oublié, en surpoids évident, personne ne semblait prêt à miser sur lui. Mais, une nouvelle fois, le Gipsy King a surpris tout le monde. Il a vaincu l’imbattable Deontay Wilder, lui prenant sa ceinture de champion du monde WBC et, désormais, il vise une réunification des titres face à Anthony Joshua.

« Tu sais quoi ? Rien que pour ça je vais revenir et je vais te mettre KO »