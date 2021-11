Omnisport

Boxe : Anthony Joshua se rapproche de sa revanche !

Publié le 28 novembre 2021 à 21h35 par A.C.

Défait en septembre dernier, Anthony Joshua souhaite récupérer ses anciens titres face à Oleksandr Usyk en 2022.

Sa défaite face à Andy Ruiz Jr en 2019 avait surpris pas mal de monde. Celle contre Oleksandr Usyk un peu moins. Anthony Joshua a en effet été littéralement surclassé par son adversaire le 25 septembre dernier, au Tottenham Hotspur Stadium. L’Ukrainien lui a infligé une leçon tactique et lui a arraché au passage ses ceintures WBA, WBO et IBF, se plaçant désormais comme l’un des hommes forts de la catégorie poids lourds. Tout comme avec Ruiz par le passé, Joshua espère toutefois pouvoir se rattraper et aurait donc activé la clause de revanche présente dans son contrat avec Usyk.

Joshua contre Usyk aura lieu entre « mars et avril »