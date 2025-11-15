Antoine Dupont écarté, un rendez-vous crucial est annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré lui, Antoine Dupont sera une fois de plus aux abonnés absents à Bordeaux ce samedi soir. Le capitaine habituel du XV de France n'est pas encore remis de sa blessure au genou qui le fait souffrir depuis le mois de mars. Grégory Alldritt arborera le brassard de capitaine des Bleus face aux Fidji, et donne rendez-vous aux observateurs après une lourde défaite contre l'Afrique du sud.

Le 8 mars dernier, Antoine Dupont contractait une rupture des ligaments croisés du genou droit au cours d'un déblayage rugueux en sortie de ruck lors de la victoire du XV de France face à l'Irlande (42-27). Depuis, le capitaine de la sélection nationale et star du Stade toulousain est éloigné des pelouses. Récemment, le demi de mêlée a tout de même retrouvé Ernest-Wallon afin d'annoncer sa prolongation de contrat à Toulouse affirmant être emballé par l'idée de jouer avec la tunique toulousaine lors de sa prochaine apparition devant les supporters du champion de France.

«Rendez-vous demain soir» Avec le XV de France, plusieurs joueurs ont hérité du brassard de capitaine depuis cette blessure d'Antoine Dupont. Ce samedi, les hommes de Fabien Galthié affronteront les Fidji au Stade Atlantique de Bordeaux. Et Grégory Alldritt retrouvera le brassard de capitaine en plus d'une place dans la composition de départ après avoir témoigné de la défaite des siens face à l'Afrique du sud samedi dernier (17-32). « Qu’est-ce que ça vous fait de rejouer et d’être capitaine après avoir vécu le match précédent depuis les tribunes ? Je suis très heureux de rejouer. Porter ce maillot est toujours un privilège. J’ai pu travailler pendant quinze jours pour être prêt. Maintenant, rendez-vous demain soir ».