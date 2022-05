Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Sergio Busquets déjà trouvé ?

Publié le 10 mai 2022 à 12h00 par La rédaction

Le FC Barcelone aurait déjà trouvé le successeur de Sergio Busquets, à qui il reste un an de contrat, au poste de milieu défensif.

Formé à la Masia, membre de l’équipe professionnelle depuis 2008, Sergio Busquets est une véritable légende du FC Barcelone, et a tout gagné avec le club catalan (Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, etc.). Mais à bientôt 34 ans, et en fin de contrat en 2023, l’international espagnol devra prochainement laisser sa place, comme l’a expliqué l'entraineur barcelonais Xavi en conférence de presse : « Il n’y a pas de profil similaire à celui de Busquets dans l’équipe. Son absence est importante. Il ne sera pas éternel et c’est important que la planification du club y pense » . Et justement, le FC Barcelone aurait trouvé son successeur !

Le Barça sur Marc Roca