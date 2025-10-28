Zidane à Paris : La surprise qui la fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d'un an, Paris accueillait les Jeux Olympiques 2024. Lors de la cérémonie d'ouverture, le mystère avait été gardé concernant l'identité des derniers relayeurs. Ce sont finalement Teddy Riner et Marie-José Pérec qui ont eu l'honneur d'embraser la vasque olympique. Une chance pour l'ancienne championne d'athlétisme qui s'attendait d'ailleurs à voir Zinedine Zidane à ses côtés.

Zinedine Zidane est l'un des emblèmes de la France et c'est ainsi que le champion du monde 98 s'est retrouvé à être l'un des derniers relayeurs de la flamme olympique. L'été dernier, lors de la cérémonie d'ouverture de JO, Zizou a donc eu son rôle, mais voilà que certains l'attendaient comme le dernier relayeur de la flamme olympique. C'était ainsi le cas de Marie-José Pérec qui a eu cette honneur avec Teddy Riner.

« C'était extraordinaire » Aux côtés de Teddy Riner pour allumer la vasque olympique, Marie-José Pérec est revenue sur ce moment exceptionnel. Pour BeIN Sports, elle a alors fait savoir : « J'ai longtemps cru que c'était Zidane et finalement c'est Teddy Riner qui arrive ? C'était extraordinaire. On s'est jeté dans les bras. On n'arrêtait pas de dire : "Deux Guadeloupéens" ».