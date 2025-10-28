Zidane - Fin de l’histoire d’amour : Le divorce rapporte une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’une belle histoire d’amour qui aura duré cinq ans, Zinedine Zidane avait finalement été vendu par la Juventus Turin au Real Madrid à l’été 2001. Et ce transfert record pour l’époque, à hauteur de 80M€, avait donc permis au club italien de récupérer une véritable fortune…

Après s’être révélé aux yeux de l’Europe avec les Girondins de Bordeaux grâce notamment à une belle épopée européenne en 1996, Zinedine Zidane avait rejoint cet-été là la Juventus Turin. Durant ses cinq saisons passées en Italie, le meneur de jeu avait confirmé tout son potentiel et s’était même imposé comme le meilleur joueur du Monde. Ce qui avait provoqué un véritable craquage financier du Real Madrid, qui avait déboursé 80M€ pour recruter Zidane à l’été 2001.

« Nous devions le vendre » Interrogé par ABC, l’ancien directeur général de la Juve, Luciano Moggi, livre les coulisses de ce divorce avec Zidane qui avait rapporté gros à son club : « J'ai rencontré Florentino Pérez alors qu'il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J'ai dit oui, sans problème. Nous pensions à remanier l'équipe, et même si c'était un joueur formidable, Fiat n'allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value », indique l’ancien dirigeant de la Juventus Turin.