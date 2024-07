Real Madrid : Mbappé se lâche sur les JO 2024 !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé réalise enfin son rêve ! Après avoir passé sept ans de sa carrière au PSG, le capitaine de l’équipe de France évoluera désormais au Real Madrid. Les Merengue ont d’ailleurs pu le présenter au Santiago Bernabéu ce mardi. Désormais, la star de 25 ans peut partir en vacances. Mais il a toutefois de même avoué qu’il allait attentivement suivre les JO 2024 de près.

Le natif de Bondy peut désormais partir en vacances l'esprit tranquille, même s'il admet qu'il gardera un œil très attentif sur les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mbappé attend «beaucoup de médailles d'or» pour la France

« Les JO ? Je vais soutenir la France. En plus on a des supers équipes, mais on a la chance aussi de découvrir pas mal d'athlètes. C'est ça la beauté des JO. On a à la fois un mix de stars et de personnes qui sont un peu plus dans l'anonymat. Ça permet de leur donner la chance de se faire connaître du grand public, ils ont bossé très dur pendant 4 ans pour arriver là. Et nous, on sera là pour les soutenir en espérant qu'ils ramènent beaucoup de médailles d'or » a confié Kylian Mbappé dans un entretien accordé à France Info.

Mbappé rêvait de jouer les JO 2024

Si les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont si importants pour Kylian Mbappé, c’est surtout parce que le champion du monde 2018 voulait y participer avec l’équipe de France de Thierry Henry. La star de 25 ans avait même indiqué qu’il s’agissait de son grand rêve. Mais le Real Madrid s’est opposé à cela. Kylian Mbappé a alors fait une croix dessus. Mais il les suivra naturellement de très près.