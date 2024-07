JO Paris 2024 : Natation, judo, escrime… Les rendez-vous à ne pas manquer du 29 juillet

Jean de Teyssière

Les Français ont décidé d’accélérer ce dimanche ! Le compteur de médailles s’est affolé et la France est la deuxième nation au nombre de médailles avec 8 unités. Ce dimanche, deux médailles d’or, une d’argent et une bronze ont été remportées et ce lundi, il pourrait encore pleuvoir des médailles. Le10sport.com vous propose les rendez-vous à ne pas manquer. Suivez le guide !

En natation, Léon Marchand a tenu son rang dimanche en remportant la médaille d’or haut la main sur le 400m 4 nages. Pauline Ferrand-Prevot a également remporté l’or olympique en VTT cross-country. Yannick Borel a remporté la médaille d’argent en escrime tandis que la judokate Amandine Buchard est repartie avec le bronze. Ce lundi 29 juillet, d’autres médailles devraient se rajouter au total français.

Ndoye-Brouard pour rejoindre Marchand

En natation, de nombreux français débuteront leur compétition. Béryl Gastaldello et Emma Terebo seront engagées en 100m dos tandis que David Aubry et Pacôme Bricout seront alignés sur 800m nage libre. La France pourra compter sur Yohann Ndoye-Brouard en finale du 100m dos, qui a réalisé le troisième meilleur temps des demi-finales. Il y a quelque chose à aller chercher.

Escrime et judo, enfin de l’or ?

Généralement, les Français sont plutôt à l’aise en escrime. Ce début des Jeux olympiques de Paris 2024 est frustrant avec aucune médaille d’or pour le moment. Romain Cannone, champion en 2021 a été éliminé dès les huitièmes de finale et la France ne compte que deux médailles, en argent. Chez les femmes, le sabre individuel français sera représenté par Cécilia Berder, Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer alors que chez les hommes, le fleuret individuel sera composé de Enzo Lefort, Julien Mertine et Maxime Pauty. En judo, une discipline qui offre aussi de nombreuses médailles à la France, là aussi la frustration commence à prédominer. Trois médailles en tout, deux en bronze et une argent. Ce lundi, Sarah-Léonie Cysique en -57kg et Joan-Benjamin Gaba en -73kg tenteront de ramener une médaille d’or.

Sports collectifs : réaction attendue en handball, le rugby à 7 sur de bons rails ?

L’entrée en lice des champions olympiques 2021 a été ratée. L’équipe de France de handball a lourdement chuté face au Danemark (37-29). Ce lundi, les Bleus d’Elohim Prandi seront opposés à la Norvège. Chez les femmes, la compétition de rugby à 7 se passe pour le moment sans accrocs. Aucun point encaissé et 75 points marqués, elles sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Il y aura un dernier match à jouer avant face aux Etats-Unis mais elles pourraient bien imiter leurs compatriotes masculins. C’est en tout cas tout le mal que l’on leur souhaite.

Peut-on rêver de quatre médailles d’or ?

Ce lundi, de nombreux français seront engagés dans des finales olympiques. C’est le cas de Manon Herbulot et Océanne Muller, qui disputeront la finale du tir à la carabine à air à 10 mètres. En plongeon, Gary Hunt et Loïs Szymczak seront engagés en haut vol synchronisé de 10 mètres. Victor Koretzky et Jordan Sarrou voudront évidemment imiter Pauline Ferrand-Prevot en VTT cross-country. Enfin, le concours complet par équipe d’équitation se terminera ce lundi avec le saut d’obstacles où seront alignés Karim Laghouag, Stéphane Landois et Nicolas Touzaint.