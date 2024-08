JO Paris 2024 - Basket : Les trois clés de la finale France-USA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Bleus défieront Team USA en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce samedi, sans doute le plus grand défi de leur histoire. Bien que la France ne soit pas favorite face à la meilleure équipe du monde, elle peut créer l’exploit à domicile. Voici les trois clés de ce match.

Les Bleus ne sont clairement pas favoris face à Team USA en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Devant leur public, à Bercy ce samedi, l’équipe de France tentera de renverser une superpuissance qui a remporté sept des huit derniers titres olympiques. Voici trois clés pour cette rencontre qui s’annonce quasi impossible.

La défense française à l’épreuve de l’attaque américaine

Depuis la formation de cet effectif, l’équipe de France a fait de la défense sa spécialité. C’est cette force qui lui a permis de surprendre le Canada en quarts de finale et l’Allemagne en demi-finale. Mais affronter Team USA sera un tout autre défi. Et rien n’assure que les Bleus ont de véritables moyens de contenir Stephen Curry et ses coéquipiers.

Avec une moyenne de 106,8 points par match — contre 79,6 pour les Français —, les États-Unis sont de loin la meilleure attaque des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils excellent aussi bien en termes de volume que d’efficacité avec 55,7 % de réussite aux tirs et 45,2 % à trois points, les meilleures moyennes du tournoi. Avec un réservoir de superstars sans égal, avec LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant notamment, ils peuvent renverser n’importe quel match, comme ils l’ont montré face à la Serbie. La défense française semble trop juste face à une telle puissance offensive.

Une bataille cruciale à l’intérieur

Des deux côtés du terrain, la force de l’équipe de France réside dans sa raquette. Victor Wembanyama, la star de l’équipe, est souvent la cible principale des défenses adverses. Mathias Lessort a été déterminant lors des deux dernières victoires tricolores. Leur attaque dépend en grande partie de ces joueurs, que ce soit pour marquer ou pour ouvrir le jeu.

Cependant, les États-Unis font partie des rares équipes qui ont les armes pour contenir les intérieurs français. Anthony Davis, Bam Adebayo et Joel Embiid sont trois des meilleurs défenseurs de la NBA. Faire la différence sur ce terrain-là s’annonce particulièrement difficile.

L’avantage du terrain pour les Bleus

Le dernier pays à avoir remporté les Jeux Olympiques de basket à domicile est les États-Unis, à Atlanta en 1996. Depuis, aucun pays hôte n’a atteint les finales. La France défie déjà l’histoire et pourrait aller encore plus loin devant son public. Depuis le début de la compétition, les athlètes français se transcendent en jouant à domicile. Les Bleus semblent eux aussi portés par cette dynamique. L’avantage du terrain pourrait faire la différence pour créer l’exploit en finale. C’est un motif d’espoir.