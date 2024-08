JO Paris 2024 - Basket : Les Bleus sont passés proches de l'exploit, il révèle le couac !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposés une nouvelle fois aux Etats-Unis en finale des Jeux olympiques, les Bleus du basket n'ont pas réussi à faire tomber leurs adversaires. Comme à Tokyo, ils repartent avec la médaille d'argent mais n'ont pas démérité. La Team USA n'est plus forcément hors de portée comme c'était le cas auparavant et le match aurait pu tourner lorsque la France est revenue à 3 points vers la fin du match. La performance de Stephen Curry est venue éteindre les derniers espoirs mais le scénario aurait pu être différent...

Samedi soir, l'équipe de France de basket n'a pas réussi à décrocher l'or olympique pour sa quatrième tentative face aux Etats-Unis dans cet exercice. Il faudra encore patienter mais le scénario aurait pu être différent puisqu'à domicile, les Bleus avaient un certain avantage. Le sélectionneur Vincent Collet a été un peu déçu de l'ambiance qui régnait dans la salle de l'Arena de Bercy. Il s'attendait à mieux.

JO Paris 2024 - Basket : La génération dorée des Bleus tire sa révérence https://t.co/QFfBcjeEoG pic.twitter.com/8JXngxkNEi — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

«J'ai senti le manque de ferveur ce soir»

Passés proches de la déroute en demi-finales face à la Serbie, les Américains voulaient démarrer cette finale très fort et ils n'ont pas permis aux Français de s'échapper en début de rencontre. Mais lors du quatrième quart-temps, lorsque les Bleus étaient en train de faire leur retard, on aurait pu croire à une issue différente. Voilà ce qu'il a manqué selon Vincent Collet. « J'ai très clairement senti le manque de ferveur ce soir, probablement dû au prix des places. Je m'en doutais. Quand on revient à trois points en fin de match, la salle doit entrer en fusion et ça n'a pas été le cas. On savait que ça serait dur et que les Américains seraient davantage prêts que jeudi au début de la demi-finale. Dès le début, on a vu que leur engagement n'était pas le même » a-t-il confié en conférence de presse.

Nouvel échec en finale

Comme à Tokyo, les basketteurs repartent des Jeux olympiques avec une médaille d'argent. C'est la quatrième de l'histoire du basket masculin français et aussi la quatrième en argent. La France n'a jamais réussi à battre les Etats-Unis en finale mais l'avaient déjà fait une fois lors de la phase de poules en 2021. Il faudra patienter au moins jusqu'à 2028 sur les terres américaines.