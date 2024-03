JO 2024 : Antoine Dupont annonce du lourd

Axel Cornic

Absent du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a retrouvé le XV tout récemment avec un retour à l’entrainement du côté du Stade Toulousain. Il a en effet fait le choix de se mettre au rugby à 7 pour pouvoir peut-être disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain.

Le XV de France a disputé le 6 Nations 2024 sans son capitaine et meilleur joueur. Antoine Dupont a en effet décidé de viser les Jeux Olympiques de Paris 2024 et pour cela, il a dû mettre de côté le XV pour disputer deux tapes des HSBC Sevens Series, à Vancouver et à Los Angeles.

« L’or, c’est l’objectif même si la route est longue »

Le bilan est très positif, puisque Dupont revient de Vancouver et de Los Angeles avec une médailles de bronze et une médaille d’or, la première pour France 7 depuis 2005. De très bon augure pour les JO 2024, avec la star française qui vise clairement le titre à Paris. « L’or, c’est l’objectif même si la route est longue » a expliqué l’ancien capitaine du XV de France, dans un entretien accordé à Paris-Match .

« Dans la vie, on ne peut pas être partout »