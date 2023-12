Recalé en F1, un Français imite Gasly

Arnaud De Kanel

Champion du monde de Formule 2, Théo Pourchaire ne pilotera pas en Formule 1 la saison prochaine faute de baquet disponible. Désireux de rester compétitif et de ne pas attendre sagement son tour, il s'est engagé avec l'écurie Impul pour participer au championnat Super Formula en 2024 comme avait pu le faire un certain Pierre Gasly avant lui.

Il n'y aura pas trois pilotes français en Formule 1 en 2024 mais bien deux. En effet, Esteban Ocon et Pierre Gasly ne seront pas rejoints par leur compatriote Théo Pourchaire, pourtant champion du monde de Formule 2. Aucun baquet ne s'est libéré pour le Grassois qui a rebondi du côté de la Super Formula au Japon.



Une nouvelle discipline en attendant la F1

Théo Pourchaire a donc rejoint l'écurie Impul, membre de la branche Toyota, pour évoluer en Super Formula, dans le Championnat qui, avec l'Indycar, se rapproche le plus de la F1. Pierre Gasly avait fait de même en 2017 après avoir été titré en GP2, l'ancienne F2, avant de se voir titularisé par Toro Rosso à partir du GP de Malaisie 2017. La route pour la F1 reste donc ouverte pour Théo Pourchaire qui sera également pilote de réserve chez Sauber, prêt à prêter main forte en cas de problème avec Valtteri Bottas ou Guanyou Zhou.

«La Super Formula est la meilleure option pour moi»