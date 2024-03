Hamilton - Mercedes : Il se lance un défi fou en F1 !

Pierrick Levallet

Mercedes devrait agiter le marché des pilotes au cours des mois à venir. Lewis Hamilton quittera l'écurie allemande pour rejoindre Ferrari en 2025, ce qui pousse Toto Wolff à se pencher sur la question de sa succession. En tout cas, George Russell se dit prêt à relever le défi et à affronter n'importe qui.

La saison promet d’être mouvementée du côté de Mercedes. Septième du Grand Prix de Bahreïn samedi dernier, Lewis Hamilton quittera l’écurie allemande à l’issue de l’année 2024. Le Britannique évoluera sous les couleurs de Ferrari aux côtés de Charles Leclerc à partir de 2025. Toto Wolff va donc devoir trouver un remplaçant au septuple champion du monde. Et dans cette optique, plusieurs noms ont déjà été évoqués.

F1 : Ferrari balance sur le transfert d’Hamilton https://t.co/1TuD73s3zv pic.twitter.com/jLOwRPJgdq — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Qui pour remplacer Hamilton chez Mercedes ?

En effet, Mercedes songerait à faire venir l’expérimenté Fernando Alonso (42 ans). Mick Schumacher pourrait également avoir sa chance, puisqu’il connaît l’équipe étant donné qu’il était le pilote de réserve de l’écurie allemande la saison passée. Enfin, Toto Wolff songerait à recruter Max Verstappen. Dans tous les cas, George Russell se dit prêt à relever le défi. Le compatriote de Lewis Hamilton estime même être capable de battre tout le monde en F1.

«Je crois que je peux battre n’importe qui»