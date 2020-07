Formule 1

Formule 1 : Haas monte au créneau pour Romain Grosjean !

Critiqué pour ne plus poser le genou en hommage à la lutte contre le racisme, l'attitude de Romain Grosjean n'a pas été appréciée. Face à ces critiques, Günther Steiner, patron de Haas, a tenu à soutenir son pilote.

La lutte contre le racisme au sein de la F1 que mène Lewis Hamilton continue de faire parler. Dernier épisode en date, celui de certains pilotes qui ont refusé de poser un genou à terre en hommage aux mouvements contre le racisme. Parmi eux, Romain Grosjean, pilote Haas, a été violemment critiqué par Lewis Hamilton à la suite du GP de Hongrie : « On en a parlé entre nous lors du briefing du GPDA (Grand Prix Drivers Association). Mais certains ne semblent pas trouver cela important, comme Romain Grosjean: il pense qu’on l’a fait une fois et que cela suffit.» Face à ces critiques, Günther Steiner, le patron de Haas a tenu à soutenir son pilote au centre d’une nouvelle polémique…

« Je pense que nous sommes tous prêts à le faire »