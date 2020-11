Formule 1

Formule 1 : Ricciardo ne perd pas espoir pour la fin de saison de Renault

Publié le 18 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

À la course pour la 3e place au classement des constructeurs, Renault a vu Racing Point prendre le large ce dimanche au Grand Prix de Turquie. Daniel Ricciardo, auteur d’une bonne saison, garde néanmoins espoir pour son écurie.

Si le titre du classement des constructeurs 2020 est déjà attribué à Mercedes, le suspense reste entier derrière. Non pas pour la deuxième place, fermement tenue par Red Bull, mais pour la troisième, où 4 écuries se tiennent en 24 points. Grâce à la deuxième place de Sergio Perez au Grand Prix de Turquie, c’est Racing Point qui occupe la dernière marche du podium pour l’instant. Une place auparavant tenue par Renault, et que l’écurie française compte bien reconquérir, si l’on en croît les mots de Daniel Ricciardo, relayés par NextGen Auto .

« Nous avons encore une chance d’y arriver »