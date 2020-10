Formule 1

Formule 1 : Renault affiche sa joie pour le grand retour de Fernando Alonso !

Publié le 3 octobre 2020 à 16h35 par A.M.

Luca de Meo, directeur général de Renault, s'enflamme pour le retour de Fernando Alonso qui aidera notamment à développer le nom d'Alpine à travers le monde.

La saison prochaine, le Renault F1 Team deviendra Alpine F1 Team. La monoplace échangera également ses couleurs jaune et noir contre le bleu, le blanc et le rouge du drapeau français. Une belle vitrine pour la marque française qui tentera de se développer et d'étendre son nom à l'étranger. Et pour cela, Alpine peut compter sur un représentant de luxe en la personne de Fernando Alonso. Luca de Meo, directeur général de Renault, compte sur l'influence de l'Espagnol pour faire grandir Alpine.

«Fernando Alonso, c’est une marque à part entière»