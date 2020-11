Formule 1

Formule 1 : L'énorme aveu de Lewis Hamilton sur le choix qui a changé sa carrière !

Publié le 7 novembre 2020 à 9h35 par A.M.

Lorsqu'il décide de quitter McLaren pour rejoindre la nouvelle écurie Mercedes où il succède à Michaël Schumacher, tout le monde se demande quelle mouche a piqué Lewis Hamilton. Mais le Britannique avoue qu'il savait parfaitement qu'il faisait le bon choix.

Cela restera probablement comme l'un des choix qui a fait basculer l'histoire de la Formule 1. Biberonné par McLaren depuis ses débuts en tant que pilote jusqu'à l'obtention de son premier titre en 2008, pour sa deuxième saison en F1, Lewis Hamilton a décidé de quitter l'écurie britannique en 2013 pour rejoindre Mercedes où il succède à Michaël Schumacher pour épauler Nico Rosberg. Un choix qui a fait grand bruit et qui a suscité l'incompréhension compte tenu des débuts délicats de l'écurie allemande. Mais alors qu'il s'apprête à décrocher son septième titre mondial, le sixième avec Mercedes, force est de constater que Lewis Hamilton a fait un choix payant. En conférence de presse, le Britannique est revenu sur cette décision et reconnaît qu'il a rapidement identifié le potentiel de Mercedes.

Hamilton savait que Mercedes brillerait