Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Sainz Jr… Le message fort de Ferrari !

Publié le 6 juillet 2021 à 18h35 par T.M.

Entre Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, l’ambiance semble plutôt bonne. Et du côté de Ferrari, on apprécie énormément cela.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Autriche, les Ferrari de Carlos Sainz Jr et de Charles Leclerc se sont respectivement classés à la 5ème place et à la 8ème place. L’Espagnol a donc terminé devant son coéquipier, mais cela a été possible grâce au Monégasque. En effet, à quelques tours de la fin de la course, Leclerc a accepté de laisser passer Sainz Jr, qui avait des pneus moins usés. Cela a donc fait la différence et le pilote de 23 ans n’a pas rechigné à cela. De quoi faire plaisir à Mattia Binotto.

« C’est le bon esprit »