Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Lando Norris contre la FIA !

Publié le 6 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Malgré son excellente saison en Formule 1, Lando Norris reste amer sur certaines décisions de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Le Britannique se rapproche d'une course de suspension après plusieurs pénalités.

Lando Norris réalise la meilleure saison de sa jeune carrière. À seulement 21 ans, le pilote de l'écurie McLaren a encore été l'auteur d'une grande performance lors du Grand Prix d'Autriche, en accrochant la troisième place. Grâce à ses bons résultats, Norris occupe actuellement la quatrième place du classement général avec 101 points. Pour autant, le Britannique risque de bientôt de déchanter en championnat. Avec 10 unités de pénalités sur sa licence, Lando Norris s'approche dangereusement des 12 points synonyme de suspension totale d'un Grand Prix. Pour le Britannique, certaines décisions de la FIA ne sont pas justifiées.

« J'espère que d'autres personnes vont me soutenir sur ce genre de sujet »