Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Ferrari... Red Bull envoie un message fort pour la course au titre !

Publié le 26 avril 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Lors du dernier Grand Prix ce dimanche, Red Bull a signé une grande victoire sur Ferrari. D'ailleurs, l'écurie autrichienne pense que la Scuderia finira par craquer sous sa pression au fil de la saison.

Ce dimanche à Imola, Red Bull a signé une grande victoire. L’écurie autrichienne a vu Max Verstappen sortir victorieux de la course, et Sergio Pérez finir à la deuxième place derrière son coéquipier. Durant tout le week-end du Grand Prix, Red Bull a mis la pression sur Ferrari. D’ailleurs, cela s’est senti au moment où Charles Leclerc a commis une terrible erreur en essayant d’attaquer Sergio Pérez, ce qui l’a relégué à la sixième place. De son côté, Helmut Marko affirme que Ferrari finira par craquer sous la pression si Red Bull continue de jouer ses cartes de la sorte.

« Si nous continuons de la sorte, ils se retrouveront à la limite et ce ne sera pas facile pour eux »