Formule 1

Formule 1 : Le patron de Renault sort silence après le départ de Cyril Abiteboul !

Publié le 7 avril 2021 à 19h35 par A.M.

Quelques mois après l'annonce du départ de Cyril Abiteboul, alors patron de l'écurie Renault en F1, Luca De Meo, successeur de Carlos Ghosn à la tête de Renault, justifie ce choix.

En fin de saison dernière, l'écurie Renault a subi une sacrée révolution. L'engagement en F1 de l'écurie française passe désormais par Alpine, nouveau nom de l'équipe, ce qui a engendré d'importants changements en interne, à l'image du départ de Cyril Abiteboul alors directeur général de Renault Sport Racing. Le manager français a été remplacé Davide Brivio, qui dirigeait l'équipe Suzuki en MotoGP. Un choix que justifie Luca De Meo, grand patron de Renault.

«Cela ne cadre pas avec notre vision de la "Renaulution"»