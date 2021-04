Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mick Schumacher avant Portimao !

Publié le 30 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Malgré ses deux mauvais résultats depuis le début de la saison, Mick Schumacher affirme qu’il reste toujours aussi motivé. L’Allemand a déjà hâte de revenir sur les circuits pour montrer les progrès qu’il a fait avec son écurie.

Les débuts de Mick Schumacher en Formule 1 n’ont pas été aussi beaux qu’espérés. Après son titre en Formule 2, l’Allemand s’est engagé avec Haas. Néanmoins, ses deux premières courses ne sont pas une franche réussite, le jeune pilote de 22 ans ayant côtoyé les dernières places à Bahreïn et à Imola. Cependant, la motivation de Mick Schumacher resterait intacte. Le fils de Michael Schumacher a déjà hâte de prendre part aux deux prochaines courses, à Portimao au Portugal ce dimanche et à Barcelone le 9 mai prochain. L'occasion pour lui de passer plus de temps avec son équipe qu'il apprécie énormément.

« Pour moi, il est important d’être toujours motivé à 100 % et de donner le meilleur de moi-même »