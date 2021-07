Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Ferrari contre la FIA !

Publié le 1 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Ferrari ne réalise pas un début de saison flamboyant, son directeur Mattia Binotto s’est exprimé sur cette situation avant le Grand Prix d’Autriche. L’Italien s’est aussi permis de critiquer la FIA et la manière dont elle est dirigée.

Ferrari possède comme chaque année des objectifs plutôt élevés, mais cette saison les résultats ne sont pas encore à la hauteur des espérances. En alternant les hauts et les bas, les pilotes Ferrari n’arrivent pas à trouver de régularité et ne semblent pas encore totalement maîtriser leur voiture. Mattia Binotto s’est exprimé sur cette situation avant le début du Grand Prix d’Autriche ce week-end. Le directeur de l’écurie Ferrari a aussi critiqué vivement la FIA.

« Je pense que la FIA a besoin d’être dirigée de manière plus stricte »