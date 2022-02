Formule 1

Formule 1 : La patron d'Alpine répond à la sortie fracassante d'Alain Prost !

Publié le 17 février 2022 à 19h35 par A.M.

Très remonté contre Laurent Rossi, qu'il juge responsable de son départ, Alain Prost n'avait pas manqué d'afficher son agacement. Le patron d'Alpine lui répond.

Arrivé en 2015 chez Renault, Alain Prost a quitté récemment son poste de directeur non-exécutif d'Alpine. D'ailleurs le quadruple champion du monde ne cachait pas son agacement face à la façon dont son départ avait été annoncé. « Je suis très déçu de la manière dont cette nouvelle a été annoncée aujourd’hui ! Il avait été décidé que nous l’annoncerions ensemble avec Alpine F1. Aucun respect, désolé ! J’ai refusé l’offre qui m’a été faite à Abu Dhabi en vue de la saison 2022 à cause d’une relation personnelle, et j’avais raison ! A l’équipe à Enstone et Viry, vous me manquerez », écrivait-il sur Instagram . Un peu plus tard, dans les colonnes de L'Equipe , Alain Prost pointait du doigt Laurent Rossi, le patron d'Alpine. « Les relations se sont de plus en plus compliquées, je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie », confiait le Français avant d'ajouter que « la volonté de Laurent Rossi, c'est d'être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit (...) Il y a une vraie volonté de mettre à l'écart beaucoup de monde. Laurent Rossi veut toute la lumière . » Laurent Rossi lui a d'ailleurs répondu.

Rossi répond à Prost