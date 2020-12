Formule 1

Formule 1 : Ferrari révèle la force cachée de Sebastian Vettel !

Publié le 28 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après six ans chez Ferrari, Sebastian Vettel quitte les rouges pour rejoindre Aston Martin. L'aventure se termine sur une saison manquée, mais le pilote allemand a su se révéler à travers ces moments difficiles.

Un nouveau départ. Les chemins de Ferrari et de Sebastian Vettel se séparent après six ans d'une étroite collaboration. Le pilote allemand file chez Aston Martin, Carlos Sainz Jr. aura la lourde charge de le remplacer. En effet, même si le quadruple champion du monde n'a pas réussi à étoffer son palmarès et rompre la disette des rouges, il laissera une trace unique dans l'écurie de Maranello. Avec 14 victoires en Grand Prix avec la Scuderia, Sebastian Vettel n'est devancé que par Michael Schumacher et Niki Lauda. De quoi rendre les adieux difficiles, malgré une ultime saison loin des attentes. La maison rouge a multiplié les hommages pour le quadruple champion du monde, de Mattia Binotto à Charles Leclerc.

«Avec Vettel, vous aviez une vision honnête, même quand c'était difficile »