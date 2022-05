Formule 1

Formule 1 : Cette incroyable révélation sur un GP à New York !

Publié le 20 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

Greg Maffei, patron de Liberty Media, entité propriétaire de la Formule 1, a confié que la ville de New York s’était proposée pour accueillir un Grand Prix sur un circuit urbain.

A partir de 2023, la Formule 1 comptera pas moins de trois Grand Prix aux Etats-Unis : un à Austin, un à Miami, nouveauté de la saison actuelle, et un à Las Vegas, qui fera son grand retour au calendrier l’an prochain avec un tout nouveau tracé. La catégorie reine du sport automobile aurait même pu avoir une quatrième course sur le sol américain, à en croire Greg Maffei, le patron de Liberty Media, entreprise propriétaire de la F1.

New York voulait accueillir la F1 !