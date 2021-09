Formule 1

Formule 1 : Cette grande annonce sur le record de Lewis Hamilton !

Publié le 28 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton a remporté son 100ème succès en F1. Et cela ne devrait pas s'arrêter de sitôt à en croire Ross Brawn.

En Formule 1, plusieurs légendes ont atteint des chiffres exceptionnels en terme de victoire de Grand Prix. Michael Schumacher, Alain Prost, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ont tous fait très fort en dépassant les 50 succès en Formule 1. Mais ce que fait Lewis Hamilton, c’est impressionnant. Après avoir franchi la barre des 100 victoires, le pilote Mercedes pourrait aller au-delà selon Ross Brawn.

« Ces 100 victoires est un record que personne n’a jamais pensé qu’il serait réalisé »