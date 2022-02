Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz annonce la couleur pour son avenir chez Ferrari !

Publié le 18 février 2022 à 20h35 par B.L.

Arrivé en 2021 chez Ferrari, Carlos Sainz a affiché le souhait de prolonger rapidement son contrat avec la Scuderia. L'Espagnol s'est exprimé sur les négociations avec l'écurie italienne.

Carlos Sainz Jr ne cache pas sa joie de défendre les couleurs de Ferrari. Arrivé en 2021 au sein de la Scuderia , l'Espagnol a réalisé des performances satisfaisantes pour sa première année avec l'écurie italienne. Le pilote de 27 ans a terminé la saison à la cinquième place du championnat du monde, en montant à quatre reprises sur le podium. Carlos Sainz Jr, actuellement en pleine discussion avec Ferrari pour renouveler son contrat, espère ainsi s'inscrire sur le long terme avec son équipe.

« Pour le moment, rien n'est encore fait »