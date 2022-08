Formule 1

F1 : Bottas lâche ses révélations sur le calvaire d'Hamilton

Publié le 31 août 2022 à 22h35 par Arthur Montagne

Il y a un peu plus de six mois, Lewis Hamilton vivait un énorme traumatisme lors du dernier Grand Prix de la saison. Battu pour le titre mondial par Max Verstappen dans le dernier tour de l'année 2021, le Britannique a eu beaucoup de mal à digérer. Coéquipier du septuple champion du monde pendant cinq saisons, Valtteri Bottas revient sur cette période très délicate pour Lewis Hamilton.

Le scénario était à la fois magnifique pour Max Verstappen et tellement cruel pour Lewis Hamilton. Alors que les deux pilotes arrivaient avec le même nombre de points lors du dernier Grand Prix de la saison. C'était déjà assez incroyable que le titre se joue lors du dernier rendez-vous de l'année, mais il aura même fallu attendre l'ultime tour pour désigner le Champion du monde 2021. Lewis Hamilton filait vers un huitième sacre, mais après l'intervention de la voiture de sécurité, Max Verstappen a pu en profiter pour s'imposer décrocher son premier titre. Très difficile à accepter pour le pilote Mercedes qui reconnaissait récemment son « monde s’est écroulé ».

«Il ne pouvait pas croire ce qui s’était produit»

Coéquipier de Lewis Hamilton pendant cinq saisons, Valtteri Bottas a confirmé que le Britannique a très mal vécu la situation. « Nous nous sommes vus après la saison lors de certains évènements. Nous avons eu une discussion brève, et oui, il était silencieux à ce sujet. Il ne pouvait pas croire ce qui s’était produit. Je peux être assez calme si besoin, mais je suis certain qu’à l’intérieur de lui il a dû vivre des moments difficiles. Il a fallu du temps pour qu’il s’en remette, j’en suis sûr. Je pense que ce serait la même chose pour tout le monde si vous vous battez pour le titre et que vous le perdez dans le dernier tour avec, disons, des circonstances particulières. C’est difficile à accepter. Cela peut remettre votre amour pour le sport en question », confie le Finlandais dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

Bottas croit au retour d'Hamilton au meilleur niveau

Et alors que Mercedes connaît une saison très compliquée après avoir dominé la F1 pendant huit saisons, Valtteri Bottas pense que Lewis Hamilton réussira à redresser la barre : « Pour un pilote tel que Lewis, qui est habitué à se battre à l’avant et à beaucoup gagner, je pense que c’était difficile à accepter. Vous pouviez le voir. Mais il semble avoir accepté la situation désormais et se concentrer sur son travail. Ils sont sur la bonne voie en ce moment. Bien sûr, je pouvais voir en début d’année qu’Abou Dhabi avait laissé des traces sur lui, mais il est de retour désormais. Normalement, les difficultés le rendent encore plus fort. Je pense qu’il a connu une première partie de saison compliquée mais dernièrement, il a semblé avoir retrouvé sa forme. Il sera fort dans le futur, ça ne fait aucun doute. »

