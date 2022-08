Formule 1

Après la folie du GP d'Abu Dhabi, Hamilton confirme son traumatisme

Publié le 28 août 2022 à 10h35 par La rédaction

La Formule 1 fait son retour ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Belgique. Vice-champion du monde la saison passée, Lewis Hamilton revient avec philosophie sur sa défaite face à Max Verstappen. Abattu, détruit, le pilote britannique était réellement traumatisé. Il livre le récit de ses émotions dans un témoignage poignant.

Après la trêve estivale, la Formule 1 fait escale à Spa-Francorchamps en Belgique. De passage dans le plat pays, Lewis Hamilton a accordé une interview à la télévision locale. Déchu de son titre de champion du monde par Max Verstappen lors de la dernière course à Abu Dhabi la saison passée, Hamilton a littéralement été traumatisé par le scénario de la course.

« Ce qu’il se passait à l’intérieur de moi était très difficile à supporter »

Dépité à la fin de la course qui aurait pu lui valoir un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton l'a très mal vécu mais gardait malgré tout une lueur d'espoir. « À ce moment, mon monde s’est écroulé. Je ne pouvais pas comprendre ce qu’il s’était passé, les émotions que je ressentais. Ce qu’il se passait à l’intérieur de moi était très difficile à supporter. Mais quelque chose me disait de me relever. Peu importe comment tu tombes, l’important est comment tu te relèves. C’est toujours comme ça qu’on se relève » a-t-il confié à la RTBF .

« J’ai utilisé toutes mes forces pour sortir de la voiture »

Fair-play, le pilote britannique avait salué Max Verstappen à l'issue du Grand Prix. Conscient de ce qu'il véhicule, Hamilton s'est battu contre lui-même pour sortir de sa monoplace et féliciter son rival. « J’ai utilisé toutes mes forces pour sortir de la voiture. Je sais que des enfants comme moi quand j’avais huit ans regardaient et que ce que je faisais là-bas pouvait avoir un impact sur ce qu’ils font. Je suis content de ce moment et j’ai été très surpris de comment cela a été reçu. Mais c’était authentique. Je suis un pilote dans l’âme et ce que nous faisons en tant que pilotes n'est rien, rien que nous puissions faire pour contrôler ce que font les pouvoirs en place » admet le pilote Mercedes.

