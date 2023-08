Ferrari sombre en F1, il passe aux aveux

Jean de Teyssière

Écurie historique en Formule 1, Ferrari est à la peine depuis plusieurs années. Les années Schumacher commencent à être très loin et l'écurie aux 31 titres de champion du monde, constructeurs et pilotes confondus, n'a plus rien gagné depuis 2008. La mythique écurie qui fait fantasmer de nombreux fans de sport automobile a perdu de sa superbe et ce ne sont pas les experts qui diront le contraire.

Sur les 12 Grands Prix ayant eu lieu, Ferrari n'est monté qu'à trois reprises sur le podium. Totalement insuffisant quand les envies du début de saison étaient de viser le titre. Ferrari rentre peu à peu dans le rang, et le constat que font certains experts est terrible pour la mythique écurie italienne.

« J’ai le sentiment que Carlos Sainz a perdu confiance en l’équipe »

Cette saison, l'écurie Ferrari semble ne pas réussir à assumer son rang d'écurie phare. Deuxième l'an dernier dans le classement des constructeurs, l'écurie italienne est désormais quatrième à la mi-saison. L'ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher, évoque la situation de Carlos Sainz, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « J’ai le sentiment que Carlos Sainz a perdu confiance en l’équipe. Il y a des rumeurs selon lesquelles son père est dans le paddock à la recherche d’alternatives. Le nouveau projet Audi pourrait être une option, tout comme un départ vers Alpine F1. » L'ancien pilote de Formule 1 Bernie Collins estime tout de même que : « Avec la nouvelle direction, ils se sont définitivement améliorés. Il semble qu’ils aient simplifié les processus de prise de décision et amélioré la communication. »

« Ferrari a dit au revoir à son statut parmi les écuries de l’Olympe en Formule 1 »