F1 : Un pilote est déjà au fond du trou

Arnaud De Kanel

Le premier Grand Prix de la saison se tiendra ce samedi à Bahreïn et certains affichent déjà le masque. A l'image d'Esteban Ocon et Pierre Gasly chez Alpine, Nico Hulkenberg est plus que pessimiste pour la saison à venir. L'expérimenté pilote allemand craint qu'il n'y ait pas eu d'avancée durant l'hiver...

La Formule 1 est de retour ! Le Grand Prix de Bahreïn lancera officiellement cette nouvelle saison qui s'annonce comme à son habitude passionnante, mais pas pour tout le monde. En effet, Nico Hulkenberg s'attend à vivre une année très compliquée pour la simple et bonne raison qu'il ne voit pas de nettes avancées dans le développement de sa Haas par rapport à 2023. Le pilote allemand craint de vivre une saison en fond de grille.



F1 : Ça s'emballe pour remplacer Lewis Hamilton, «je n'ai jamais vu ça» https://t.co/8cpt8LJcYV pic.twitter.com/GVXnv4HKJ9 — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Ce que nous faisons actuellement n’est pas suffisant»

« C’était un grand changement mais le fait est que ce n’était pas mieux. Je voulais souligner cela en revenant à l’ancienne spécification. Le plafond budgétaire ? C’était déjà le cas l’année dernière. Nous devons intensifier nos efforts. Ce que nous faisons actuellement n’est pas suffisant. Cela dépend aussi de ce que vous voulez - où vous voulez aller en tant qu’équipe. Qu’êtes-vous prêt à investir ? C’est la question que Gene doit se poser en tant que propriétaire. Le plafond budgétaire n’est pas tout à fait intéressant pour notre modèle, car ce qui a été possible en 2016 et 2017 est désormais devenu un peu plus difficile. Cela nécessite probablement un suivi », a déploré Nico Hulkenberg lors des essais hivernaux la semaine passée. Et selon lui, l'arrivée d'Ayao Komatsu ne devrait pas avoir d'effet miracle dans l'immédiat.

«Je ne peux pas imaginer que nous ayons fait un énorme progrès»