F1 - Transfert : Max Verstappen vend la mèche ?

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull, activable si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et alors qu’il peine à défendre sa couronne face à McLaren, le Néerlandais a malgré tout laissé entendre qu’il serait encore là en 2026.

«Quand je serai au volant l’année prochaine, on verra bien»

« Je suis très ouvert d’esprit, honnêtement. Je n’y pense même pas trop, je profite simplement du moment présent. Quand je serai au volant l’année prochaine, on verra bien. De toute façon, ce n’est pas moi qui décide des règles. Même si j’ai des inquiétudes, ça ne changera rien. Alors je vais me lancer et piloter, et au fil du temps, on s’améliorera, on comprendra mieux - comme pour tout règlement par le passé. On continue d’optimiser, on s’améliore, et on part de là, vraiment » a ensuite ajouté Max Verstappen. Red Bull peut souffler.