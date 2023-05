F1 : Senna, 29 ans déjà

Arnaud De Kanel

Le 1er mai 1994 reste une date sombre dans l'histoire de la Formule 1. Ce jour-là, au circuit d'Imola en Italie, un accident tragique a coûté la vie à l'une des légendes du sport automobile, Ayrton Senna. Sa disparition prématurée a laissé un vide immense dans le cœur de millions de fans à travers le monde. 29 ans plus tard, Le 10 Sport vous retrace cette tragédie.

Né le 21 mars 1960 au Brésil, Ayrton Senna a rapidement montré un talent extraordinaire pour la course automobile. Il a débuté sa carrière en Formule 1 en 1984 et a impressionné le monde avec sa vitesse, son agilité et sa détermination. Senna a remporté trois championnats du monde en 1988, 1990 et 1991, pilotant pour l'équipe McLaren-Honda, établissant ainsi sa domination sur le sport avant que le destin ne le rattrape.

29 years ago. The darkest weekend in @F1 history - the 1994 San Marino Grand Prix in Imola. We lost Roland and Ayrton. 🇧🇷🇦🇹 🙏🏻#RolandRatzenberger #AyrtonSenna pic.twitter.com/7r4m1IuOxb — Ayrton Senna Tribute (@F1_AyrtonSenna) April 30, 2023

Un week-end tragique

Le week-end du Grand Prix de San Marin en 1994 avait commencé de manière sombre. Le pilote autrichien Roland Ratzenberger avait perdu la vie lors des qualifications le samedi, dans un accident. Senna, qui était un ami de Ratzenberger, avait été profondément affecté par sa mort. Le dimanche, lors de la course, Senna a pris un départ difficile. Dans son attitude, on pouvait voir qu'il se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Senna avait complètement bousculé sa routine. Il avait perdu plusieurs places au premier tour et était en quatrième position lorsqu'il a heurté le mur à la sortie du virage Tamburello. Sa voiture a été catapultée hors de la piste à une vitesse estimée à plus de 300 km/h et a percuté un mur de béton. Le choc était si violent que la colonne vertébrale du Brésilien s'est brisée, causant sa mort presque instantanément. Evacué à l'hôpital devant des spectateurs terrorisés, Senna s'éteignait quelques heures plus tard malgré les efforts des secouristes.

Un héritage qui perdure

La mort d'Ayrton Senna a secoué la Formule 1 et a conduit à des changements majeurs en matière de sécurité. Les enquêtes sur l'accident ont révélé que la colonne de direction de la Williams-Renault de Senna avait été endommagée lors de l'impact, ce qui avait entraîné une perte de contrôle du véhicule. Cela a mis en lumière les insuffisances des mesures de sécurité existantes et a conduit à des réformes importantes pour prévenir de tels accidents à l'avenir. Malgré sa disparition prématurée, l'héritage d'Ayrton Senna perdure encore aujourd'hui. Il reste un symbole de détermination, de compétitivité et de passion pour la course automobile. Senna était également connu pour son engagement philanthropique envers les communautés défavorisées de son pays natal. La Fondation Ayrton Senna, créée en son honneur, poursuit son travail pour améliorer l'éducation des enfants brésiliens.